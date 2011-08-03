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Ишаев призвал разобраться с терактом

3 августа 2011, 15:50
Виктор Ишаев призвал правоохранительные органы разобраться во всех обстоятельствах теракта, произошедшего в Комсомольске-на-Амуре.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев призвал правоохранительные органы и спецслужбы Хабаровского края разобраться во всех обстоятельствах и найти виновных в организации террористического акта, произошедшего в Комсомольске-на-Амуре.

Он также обратил внимание правоохранительных структур всех регионов Дальнего Востока на необходимость усиления мер безопасности в местах с массовым и постоянным пребыванием людей, особенно в учреждениях здравоохранения и образования.

#Новости#Дальний Восток#Происшествия
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