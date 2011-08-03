Министр в городе!

«Ситуация на Дальнем Востоке в целом стабильная и контролируемая. Факторы, способствующие зарождению и развитию этноконфессиональных конфликтов, носят единичный характер, - заявил полпред, выступая на заеседании. - Религиозная ситуация также стабильная. Тем не менее, на Дальнем Востоке проявляют активность миссионерские организации, финансируемые из-за рубежа. Нас беспокоит их сепаратистские отношения. Многие организации, работающие среди коренных малочисленных народностей, также финансируются из-за рубежа. Порой дестабилизирующей деятельностью занимается ряд некоммерческих организаций и партнерств. Мы видим, что эта деятельность увеличивается по мере того, как Россия наращивает мощь, интегрирует свою экономику в мировую экономику. Россию не хотят видеть сильной.