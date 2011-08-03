Минобороны намерено приобрести 120 ракетных комплексов «Искандер»

«Впервые на таком комплексе удалось разместить две ракеты такого класса. Перехватить их невозможно, так как полет проходит на высокой скорости и не по классической параболе. После выполнения задания комплекс моментально меняет свои позиции, что делает его неуязвимым», добавил Дмитрий Булгаков.