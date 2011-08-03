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Минобороны намерено приобрести 120 ракетных комплексов «Искандер»

3 августа 2011, 15:43
Об этом сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил журналистам, что министерство планирует закупить до 120 ракетных комплексов оперативно- тактического назначения «Искандер».

Замминистра пояснил: «Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей. В расчетной точке экипаж боевой машины нажатием лишь одной кнопки запускает две ракеты с дальностью полета 300 км. Они созданы по технологии «стеллс».

«Впервые на таком комплексе удалось разместить две ракеты такого класса. Перехватить их невозможно, так как полет проходит на высокой скорости и не по классической параболе. После выполнения задания комплекс моментально меняет свои позиции, что делает его неуязвимым», добавил Дмитрий Булгаков.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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