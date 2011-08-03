Минобороны отрывает пять кусков от своего земельного сердца

Депутаты рассмотрели вопрос о проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации, передаваемого в муниципальную собственность».
Как пояснила председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина Ломакина, в муниципальную собственность города Владивостока Министерством обороны РФ передается пять земельных участков в жилом микрорайоне Снеговая Падь. Они предназначены для размещения двух детских садов, школы и поликлиники для жителей микрорайона. Ввести эти объекты в строй действующих, пока земля не передана городу, невозможно. Именно поэтому внеочередное заседание проводится в августе, поскольку вопрос не терпит отлагательства. Принятие документа позволит открыть новый детский сад в Снеговой Пади уже 1 сентября, а это значит, что места здесь получат 260 детей.
Председатель Думы города Владивостока Валерий Розов отметил важность принимаемого решения. «Все вы помните, когда Президент России Дмитрий Медведев был во Владивостоке, он дал поручение Министерству обороны ускорить передачу земель, ранее принадлежавших военным, в собственность Приморского края и города Владивостока. Вот пример быстрого и правильного исполнения поручения Президента. Уже в ближайшие дни администрация города Владивостока начнет процедуру проведение конкурсов на благоустроительные и другие необходимые работы, а эти, в свою очередь, ускорит заселение нового микрорайона новоселами». Депутаты приняли документ в целом, утвердив перечень передаваемых объектов.
Также на заседании был рассмотрен проект муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2010 № 279-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год». Данные изменения связаны с получением из краевого бюджета 1 862,39 тыс. рублей на ремонт городских сетей теплоснабжения на условиях софинансирования в сумме 98,02 тыс. рублей. Как рассказала заместитель главы администрации города Владивостока Екатерина Химич, выделяемые средства предполагается направить на ремонт теплового пункта на улице Киевской. Таким образом, после внесения изменений общий объем доходов бюджета Владивостокского городского округа составит 14 088 837,29 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета Владивостокского городского округа будет равен 17 990 000,79тыс. рублей. Размер дефицита бюджета Владивостокского городского округа - 3 901 163,50 тыс.рублей. Депутаты приняли правовой акт в трех чтениях.
Закрывая заседание, председатель Думы города Владивостока Валерий Розов поблагодарил депутатов за оперативность в рассмотрении столь важных для жителей Владивостока вопросов и добавил, что, если возникнет необходимость, депутатский корпус готов собраться так же дружно, несмотря на время отпусков.