Минобороны отрывает пять кусков от своего земельного сердца

Как пояснила председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина Ломакина, в муниципальную собственность города Владивостока Министерством обороны РФ передается пять земельных участков в жилом микрорайоне Снеговая Падь. Они предназначены для размещения двух детских садов, школы и поликлиники для жителей микрорайона. Ввести эти объекты в строй действующих, пока земля не передана городу, невозможно. Именно поэтому внеочередное заседание проводится в августе, поскольку вопрос не терпит отлагательства. Принятие документа позволит открыть новый детский сад в Снеговой Пади уже 1 сентября, а это значит, что места здесь получат 260 детей.