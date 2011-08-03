Модульные насосные станции очистных будут работать в автоматическом режиме

Как сообщает генеральный подрядчик строительства КГУП «Приморский водоканал», насосные станции обеспечат движение стоков по коллекторам к очистным сооружениям. Главное преимущество таких станций - это возможность быстрой установки. Кроме того, современные модульные станции полностью автоматизированы. Технологические процессы регулируются точной электроникой, а показатели работы оборудования в режиме реального времени передаются дежурному диспетчеру. Мощность станций – от 8 до 35 тысяч кубометров в сутки.