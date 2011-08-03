Новый статус Контрольно-счетной палаты прописали в Уставе

Напомним, что согласно закону о "Контрольно-счетной палате Приморского края" КСП обрела статус юридического лица. Кроме того, теперь предложения о кандидатурах на должность председателя КСП могут вносить три субъекта: председатель Законодательного Собрания; Губернатор Приморского края; не менее одной трети от установленного числа депутатов. Соответствующие изменения внесены и в Устав Приморского края.