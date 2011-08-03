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Новый статус Контрольно-счетной палаты прописали в Уставе

3 августа 2011, 15:04
На сессии 3 августа они узаконили права КСП, внеся изменения в Устав Приморского края.

На последней сессии перед «каникулами приморские депутаты приняли закон о Контрольно-счетной палате края. А на сессии 3 августа они узаконили права КСП, внеся изменения в Устав Приморского края.

Напомним, что согласно закону о "Контрольно-счетной палате Приморского края" КСП обрела статус юридического лица. Кроме того, теперь предложения о кандидатурах на должность председателя КСП могут вносить три субъекта: председатель Законодательного Собрания; Губернатор Приморского края; не менее одной трети от установленного числа депутатов. Соответствующие изменения внесены и в Устав Приморского края.

#Новости#Приморье#Политика
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