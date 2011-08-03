ООО «Дельрус-Приморье» пожаловалось на тубдиспансер

Представитель ООО «Дельрус-Приморье» уточнила, что жалоба подана на действия Единой комиссии. Рассмотрев материалы дела и проведя внеплановую проверку представленных Заказчиком документов, Комиссия Приморского УФАС России выяснила, что Единая комиссия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» допустила нарушение Федерального Закона, так как неправомерно приняла решение об отказе в допуске заявки под порядковым номером 2 на участие в открытом аукционе в электронной форме, вследствие чего комиссия Приморского УФАС России признала жалобу ООО «Дельрус-Приморье» на ГБУЗ «ПКПД» обоснованной и выдала Единой комиссии предписание о прекращении нарушений. В дальнейшем по данной ситуации будет возбуждено административное дело.