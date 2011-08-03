Пассажирские лайнеры, захваченные террористами в США и в России, освободят войска ВВО

Оба самолёта, условно захваченные террористами, не будут отвечать на вызов диспетчеров и изменят первоначальный маршрут с попыткой выйти из воздушного пространства своей страны. В этой ситуации ВВС РФ и НОРАД поднимут в воздух или привлекут уже находящиеся в воздухе истребители и с помощью самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS E-3B (США) и A-50 (РФ) направят их для опознавания и последующего сопровождения условно захваченных воздушных судов. В связи с этим большое внимание в ходе учения будет сосредоточено на совместном отслеживании и передаче сопровождения наблюдаемых самолётов Ил-62 и Боинг-757 между самолётами ДРЛО участвующих стран.