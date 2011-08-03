Полпред велел продолжать проверки плавсредств

Проверяющие обратят внимание на наличие спасательных плавсредств, условия их хранения, на техническое состояние судов. Также, по поручению полпреда, будет изучена работа самих контрольных и надзорных органов власти. «На Амуре и Лене ходят теплоходы класса «река-море». Судовладельцы за последние годы не приобрели ни одного нового судна. Основные фонды устарели. При этом, к контролирующим органам тоже есть ряд вопросов – как они проверяли раньше суда, как давали разрешения. Есть вопросы и к транспортной прокуратуре», - заявил В.Ишаев.