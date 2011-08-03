Правительство согласовало продажу акций "Первой грузовой компании"

"Продажа контрольного пакета ОАО "ПГК" станет ключевым элементом реформы грузового комплекса российских железных дорог. В результате этого шага на рынке появится крупнейший частный игрок в грузовом секторе, а ОАО "РЖД" получит значительные средства на финансирование инвестиционной программы. Условия аукциона позволяют рассчитывать, что в отрасль придет стратегический инвестор, заинтересованный не только в коммерческой выгоде, но и в развитии железнодорожной транспортной системы России", - заявил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.