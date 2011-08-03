Правительство согласовало продажу акций "Первой грузовой компании"

Правительство Российской Федерации согласовало продажу на открытом аукционе единым лотом 75% минус 2 акции ОАО "Первая грузовая компания".
Согласно распоряжению Правительства РФ от 28.07.2011 №1315-р, участниками аукциона могут стать юридические лица, зарегистрированные в РФ, не являющиеся госкорпорациями, имеющие устойчивое финансовое положение и опыт оперирования железнодорожным подвижным составом. Окончательная минимальная цена продажи акций будет определена на основании отчета независимого оценщика не позднее, чем за 30 дней до объявления аукциона.
"Продажа контрольного пакета ОАО "ПГК" станет ключевым элементом реформы грузового комплекса российских железных дорог. В результате этого шага на рынке появится крупнейший частный игрок в грузовом секторе, а ОАО "РЖД" получит значительные средства на финансирование инвестиционной программы. Условия аукциона позволяют рассчитывать, что в отрасль придет стратегический инвестор, заинтересованный не только в коммерческой выгоде, но и в развитии железнодорожной транспортной системы России", - заявил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.