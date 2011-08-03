Предприниматели получили кредиты на сумму 539 млн руб.

На 1 августа 2011 года сумма выданных Гарантийным фондом Приморского края поручительств составила 260 миллионов рублей. Из них 46 процентов составляют поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели - приобретение недвижимости, оборудования, модернизацию и ремонт основных средств. Сумма банковских кредитов, по которым были выданы поручительства Гарантийного фонда Приморского края, составила 539 миллионов рублей.