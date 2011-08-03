Президент назначил инвестиционного омбудсмена в ДФО

Заместитель полпреда Александр Левинталь назначен инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе.
Согласно распоряжению Президента Российской Федерации в целях обеспечения реализации первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на Александра Борисовича Левинталя возложены полномочия по оказанию содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов, прежде всего, в сфере взаимодействия инвесторов с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Президент России Дмитрий Медведев также поручил до 1 октября представить доклад об организации этой работы. На федеральном уровне институт инвестиционного уполномоченного функционирует в течение года на базе Минэкономразвития. Основная цель данной деятельности – не только решение конкретных проблем отдельных компаний, но и минимизация условий возникновения проблем в будущем для всех инвесторов в результате совершенствования законодательства.
В круг обязанностей уполномоченного входит оказание содействия инвесторам в реализации частных инвестиционных проектов, в том числе взаимодействие с органами власти федерального, регионального и местного уровней.