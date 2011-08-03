Президент назначил инвестиционного омбудсмена в ДФО

Президент России Дмитрий Медведев также поручил до 1 октября представить доклад об организации этой работы. На федеральном уровне институт инвестиционного уполномоченного функционирует в течение года на базе Минэкономразвития. Основная цель данной деятельности – не только решение конкретных проблем отдельных компаний, но и минимизация условий возникновения проблем в будущем для всех инвесторов в результате совершенствования законодательства.