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Президент назначил инвестиционного омбудсмена в ДФО

3 августа 2011, 16:57
Им стал заместитель полпреда Александр Левинталь.

Заместитель полпреда Александр Левинталь назначен инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе.

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации в целях обеспечения реализации первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на Александра Борисовича Левинталя возложены полномочия по оказанию содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов, прежде всего, в сфере взаимодействия инвесторов с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Президент России Дмитрий Медведев также поручил до 1 октября представить доклад об организации этой работы. На федеральном уровне институт инвестиционного уполномоченного функционирует в течение года на базе Минэкономразвития. Основная цель данной деятельности – не только решение конкретных проблем отдельных компаний, но и минимизация условий возникновения проблем в будущем для всех инвесторов в результате совершенствования законодательства.

В круг обязанностей уполномоченного входит оказание содействия инвесторам в реализации частных инвестиционных проектов, в том числе взаимодействие с органами власти федерального, регионального и местного уровней.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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