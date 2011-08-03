Прокурор против главы поселения

В отношении главы Моряк-Рыболовского сельского поселения Ольгинского района возбуждено уголовное дело о преступлении против правосудия.
Прокурор Ольгинского района обратился в суд с исками к администрации Моряк-Рыболовского сельского поселения о возложении обязанности по установке резервных источников питания на котельных поселения. Но глава администрации поселения иск прокурора не признал, представив в суд письменное соглашение между сельским поселением и ОАО РК «Моряк-Рыболов». На основании этого документа, в соответствии с которым аварийное электроснабжение котельных администрацией было обеспечено, он просил суд прекратить гражданское дело.
Между тем, как сообщил прокурор района Дмитрий КОНДРАТЕНКО, установлено, что конкурсным управляющим ОАО РК «Моряк-Рыболов», от имени которого якобы был заключен договор, представленное в суд соглашение не подписывалось. Предприятие-банкрот и не в состоянии было выполнить условия такого соглашения.
Поэтому прокурор района направил материалы проверки в следственные органы следственного комитета РФ по Приморскому краю. По итогам их рассмотрения 15 июля этого года в отношении главы Моряк-Рыболовского сельского поселения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).