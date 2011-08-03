Прокурор против главы поселения

Прокурор Ольгинского района обратился в суд с исками к администрации Моряк-Рыболовского сельского поселения о возложении обязанности по установке резервных источников питания на котельных поселения. Но глава администрации поселения иск прокурора не признал, представив в суд письменное соглашение между сельским поселением и ОАО РК «Моряк-Рыболов». На основании этого документа, в соответствии с которым аварийное электроснабжение котельных администрацией было обеспечено, он просил суд прекратить гражданское дело.