zr.media
ГлавноеВсе новости

Прокурор против главы поселения

3 августа 2011, 15:02
В отношении главы Моряк-Рыболовского сельского поселения Ольгинского района возбуждено уголовное дело о преступлении против правосудия.

В отношении главы Моряк-Рыболовского сельского поселения Ольгинского района возбуждено уголовное дело о преступлении против правосудия.

Прокурор Ольгинского района обратился в суд с исками к администрации Моряк-Рыболовского сельского поселения о возложении обязанности по установке резервных источников питания на котельных поселения. Но глава администрации поселения иск прокурора не признал, представив в суд письменное соглашение между сельским поселением и ОАО РК «Моряк-Рыболов». На основании этого документа, в соответствии с которым аварийное электроснабжение котельных администрацией было обеспечено, он просил суд прекратить гражданское дело.

Между тем, как сообщил прокурор района Дмитрий КОНДРАТЕНКО, установлено, что конкурсным управляющим ОАО РК «Моряк-Рыболов», от имени которого якобы был заключен договор, представленное в суд соглашение не подписывалось. Предприятие-банкрот и не в состоянии было выполнить условия такого соглашения.

Поэтому прокурор района направил материалы проверки в следственные органы следственного комитета РФ по Приморскому краю. По итогам их рассмотрения 15 июля этого года в отношении главы Моряк-Рыболовского сельского поселения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

#Новости#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56