Пятый Тихоокеанский экономический конгресс за 365 дней до саммита АТЭС

Напомним, что Тихоокеанский экономический конгресс проводится во Владивостоке пятый раз. И он пройдет под негласным девизом «365 дней до саммита АТЭС». Сегодня, в первую очередь, это возможность лидеров делового сообщества, ведущих экономистов и экспертов участвовать в обсуждении стратегических вопросов развития сотрудничества, расширения деловых и бизнес-контактов, поиске возможностей для осуществления инвестиций и инноваций.