Пятый Тихоокеанский экономический конгресс за 365 дней до саммита АТЭС

Пятый Тихоокеанский экономический конгресс пройдет во Владивостоке 9-10 сентября этого года. Как сообщили в оргкомитете, свое участие в конгрессе уже подтвердил ряд российских и зарубежных компаний.
В рамках конгресса пройдут пленарное заседание и дискуссионные сессии, а также культурные мероприятия. Участники обсудят стратегически важные вопросы, в том числе межрегионального, экономического, инновационного и научно-технического взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, здесь можно будет увидеть международные экспозиции инновационных достижений и инвестиционных проектов.
Напомним, что Тихоокеанский экономический конгресс проводится во Владивостоке пятый раз. И он пройдет под негласным девизом «365 дней до саммита АТЭС». Сегодня, в первую очередь, это возможность лидеров делового сообщества, ведущих экономистов и экспертов участвовать в обсуждении стратегических вопросов развития сотрудничества, расширения деловых и бизнес-контактов, поиске возможностей для осуществления инвестиций и инноваций.