«Ростелеком» предупреждает: появился вирус, блокирующий доступ в Интернет

6. Как заверили журналистов в «Ростелекоме», сеть Компании работает без перегрузок, обеспечивая надежную и эффективную передачу Интернет–трафика. «Ростелеком» намерен решать возникшую проблему в тесном взаимодействии с российскими производителями антивирусного ПО, а также обратиться в уполномоченные органы для установления авторов данного вредоносного ПО, чтобы предъявить им претензии в установленном Законом порядке.