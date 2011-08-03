Состав крайизбиркома сформирован наполовину

Второй бюллетень составили 12 кандидатур от общественных объединений и представительных органов местного самоуправления: Депутатам в соответствии с законодательством необходимо было высказать свое мнение, проголосовав «за» или «против», по каждой кандидатуре. Кандидаты, набравшие более половины от установленного числа депутатов (21 голос) считаются избранными в состав крайизбиркома. В результате голосования необходимое число голосов набрали Ольга Бондакова (23 голоса), Алексей Мигунов (22 голоса) и Виктор Рева (21 голос).