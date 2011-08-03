Состав крайизбиркома сформирован наполовину

Приморские законодатели назначили семь представителей краевого парламента с правом решающего голоса в Избирательную комиссию Приморского края.
Помимо четырех так называемых "защищенных" кандидатур от политических партий, представленных в Госдуме, и Центризбиркома: Андрея Дергабузова (ЛДПР), Сергея Киселева (КПРФ), Романа Охотникова (Центризбирком) и Татьяны Шкляровой (Единая Россия), в состав крайизбиркома в результате тайного голосования вошли Ольга Бондакова (выдвинута думами Михайловского и Ханкайского районов), Алексей Мигунов (выдвинут Приморским краевым общественного благотворительным фондом защиты материнства и детства "МАМА") и Виктор Рева (выдвинут Думой Пограничного муниципального района).
Напомним, что полномочия действующего избиркома заканчиваются 15 августа 2011 года. На майском заседании Законодательного Собрания депутаты дали старт процедуре формирования Избирательной комиссии Приморского края нового состава. Краевой парламент назначает семь членов избиркома с правом решающего голоса.
В установленный срок политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, а также Центризбирком представили в Законодательное собрание 16 кандидатур.
Назначение проходило путем тайного голосования. Депутаты получили два бюллетеня. В первый были включены так называемые "защищенные" кандидатуры от политических партий, представленных в Госдуме, а также от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которые попадают в состав крайизбиркома в обязательном порядке.
Второй бюллетень составили 12 кандидатур от общественных объединений и представительных органов местного самоуправления: Депутатам в соответствии с законодательством необходимо было высказать свое мнение, проголосовав «за» или «против», по каждой кандидатуре. Кандидаты, набравшие более половины от установленного числа депутатов (21 голос) считаются избранными в состав крайизбиркома. В результате голосования необходимое число голосов набрали Ольга Бондакова (23 голоса), Алексей Мигунов (22 голоса) и Виктор Рева (21 голос).