Союз потребителей начал массовую судебную атаку на интернет-магазины

Если суд удовлетворит иск Союза потребителей России в защиту неопределенного круга лиц, то иски клиентов интернет-магазинов о возмещении морального вреда могут быть поставлены на поток. Об этом 1 августа на пресс-конференции "Утечка персональных данных через сайты компаний: как защитить потребителей" заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, пишет Сергей Васильев, «Клерк.Ру»
1 августа Союз потребителей России направил в Гагаринский районный суд Москвы иск к десяти организациям и индивидуальным предпринимателям. Все они представляют интернет-торговлю, и всех их Союз потребителей уличил в несоблюдении конфиденциальности личных данных своих клиентов. В частности, поисковики "Яндекс" и Google в ответ на специфические запросы выдают их адреса - электронные и почтовые, а также полное описание сделанных ими заказов.
"10 магазинов - это те, чьи данные мы смогли найти, - пояснил Петр Шелищ. - Многие инернет-магазины в нарушение закона не публикуют свой юридический адрес, что не дает возможности направить им официальное извещение о факте иска".
Это уже второй иск со стороны СПР, поданный в защиту неопределенного круга лиц. Первым ответчиком стал сотовый оператор "Мегафон", который не защитил от индексирования поисковиками SMS-сообщения своих абонентов, отправленные с сайта оператора.
"Мы преследуем две цели, - заявил Петр Шелищ. - Во-первых, это сигнал всем, кто работает через интернет, что так делать нельзя, надо внимательнее относиться к данным, которые им доверяют. В-вторых, мы хотим облегчить взыскание ущерба в суде для тех, кто обнаружит, что утечка нанесла им вред. По закону, если суд признает действия ответчика противоправными по отношению к неопределенном у кругу лиц, каждому из этих лиц уже не придется доказывать, что действия ответчика противоправны. Остается только обосновать размер компенсации".
Моральный вред в данном случае не слишком велик. Секс-шопов в списке нет, указанные магазины торгуют вполне нейтральным товаром. Пожалуй, самый серьезный ущерб могли бы понести клиенты агентства по бронированию железнодорожных и авиабилетов. Преступники, узнавших о времени их отсутствия дома, вполне могли бы использовать эту информацию для квартирной кражи. Что касаеся размера возможных компенсаций, то этот вопрос решается судами в индивидуальном порядке, подчеркнул Шелищ. В российских условиях их размер, как правило, исчисляется тысячами рублей.
Статья о нарушении закона о персональных данных содержится в КоАПе, а закон о защите прав потребителей в какой-то степени регулирует и интернет-торговлю, Правда, руководитель СПР скептически отнесся к возможности использовать эти законы для привлечения к ответственности нерадивых интернет-торговцев.