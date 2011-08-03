Союз потребителей начал массовую судебную атаку на интернет-магазины

"Мы преследуем две цели, - заявил Петр Шелищ. - Во-первых, это сигнал всем, кто работает через интернет, что так делать нельзя, надо внимательнее относиться к данным, которые им доверяют. В-вторых, мы хотим облегчить взыскание ущерба в суде для тех, кто обнаружит, что утечка нанесла им вред. По закону, если суд признает действия ответчика противоправными по отношению к неопределенном у кругу лиц, каждому из этих лиц уже не придется доказывать, что действия ответчика противоправны. Остается только обосновать размер компенсации".