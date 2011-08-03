Терроризм не по зубам европейскому правосудию

Мы уже, вслед за Европой, отменили смертную казнь. Зачем? Европейцы фактически расплачиваются за гуманизм своего правосудия. Вот представим: этот норвежский выродок вполне себе представлял, что ему будет за его чудовищное преступление. Он отлично понимал, какой срок ему грозит, что его не лишат жизни (не повесят и не расстреляют), он будет в полной безопасности под государственной охраной, сможет писать мемуары, выдавать в интернет громкие лозунги. Кроме того, у него наверняка будут почитатели. По выходу из тюрьмы найдется какой-нибудь телеканал, который возьмет у него интервью, снимет о нем фильм. То есть фактически он будет знаменитым и популярным в своей среде человеком.