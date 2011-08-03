Терроризм не по зубам европейскому правосудию

Двойной террористический акт в Норвегии потряс весь мир. Но еще больше потрясает сила европейского правосудия. Убийце, отправившего на тот свет 93 человека, грозит всего-навсего 21 год тюрьмы. Тюрьмы, где камеры с повышенным комфортом и с выходом в интернет.
Законы у них такие, правда, через 21 год дело могут пересмотреть и добавить еще такой же срок, если будут настаивать потерпевшие и прокурор. И так до бесконечности.
То есть человек, убив большое количество своих сограждан, попадет фактически в санаторий, будет находиться на полном обеспечении государства и при этом за каждого убитого получит всего по 80 дней тюрьмы. И это европейская система правосудия? Это та беспристрастная модель судебной системы, лишенная коррупции, к которой мы движемся? Ведь европейскую систему правосудия наши доблестные власти взяли за образец и двигаются к ней, во всяком случае, громко заявляют об этом. Зачем нам такое правосудие?
Мы уже, вслед за Европой, отменили смертную казнь. Зачем? Европейцы фактически расплачиваются за гуманизм своего правосудия. Вот представим: этот норвежский выродок вполне себе представлял, что ему будет за его чудовищное преступление. Он отлично понимал, какой срок ему грозит, что его не лишат жизни (не повесят и не расстреляют), он будет в полной безопасности под государственной охраной, сможет писать мемуары, выдавать в интернет громкие лозунги. Кроме того, у него наверняка будут почитатели. По выходу из тюрьмы найдется какой-нибудь телеканал, который возьмет у него интервью, снимет о нем фильм. То есть фактически он будет знаменитым и популярным в своей среде человеком.
И все это Брейвик отлично понимал, решаясь на преступление. А если б ему грозила смертная казнь, причем в скором времени после преступления? Всего бы этого могло и не быть. Ведь по сути человек больше всего боится лишения жизни. И говорить о том, что угроза лишения жизни за какое-то деяние, то есть наличие смертной казни, никак не влияет на мотивацию потенциальных преступников, по меньшей мере, наивно.
Европейская система правосудия в своем стремлении к максимальной неприкосновенности к личности просто перешла все разумные пределы. Ведь отсутствие справедливого наказания за преступления такого рода может породить целую волну подобных деяний – вот что страшно. Неужели Европа совсем забыла весь ужас фашизма? Таких преступников надо уничтожать, а не ждать, пока у них появятся последователи, которые начнут массово уничтожать свой народ.
Совсем недавно в Китае казнили двух заместителей мэров городов за махинацию с госконтрактами. Это азиатское правосудие. Вполне очевидно, что наличие такого наказания у нас в стране снизило бы уровень коррупции в разы. И чтобы это понять, не нужны никакие статистические исследования. Может, нам стоит призадуматься, прежде чем сломя голову подтачивать судебную систему под евростандарт?
«Клерк.ру».