Тоннеля через Лену не будет

Министр транспорта РФ Игорь Левитин поддержал позицию руководства Якутии о нецелесообразности прокладки ж/д тоннеля под рекой Леной – сообщил глава региона Егор Борисов. Между главами Минтранса и республики была достигнута предварительная договоренность о строительстве автомобильно-железнодорожного моста.
Во время командировки в Москву на этой неделе глава Якутии Егор Борисов встретился в том числе с министром транспорта РФ Игорем Левитиным. Эта встреча, подчеркнул Борисов, стала главной, т.к. Минтранс исключил вариант строительства тоннельного перехода через Лену.
До сих пор открытым оставался вопрос по вариантам строительства железнодорожного перехода от станции Правая Лена до Якутска. Минтранс РФ предлагал вариант прокладки тоннеля под рекой, но руководство республики настаивало на реализации первоначального проекта – совмещенного автомобильно-железнодорожного моста. Егор Борисов мотивировал свою позицию прежде всего тем, что нигде в мире нет опыта строительства и эксплуатации тоннельных переходов через такие крупные реки, как Лена, тем более в условиях вечной мерзлоты.
В результате Борисов и Левитин договорились в пользу строительства совмещенного моста. Вариант тоннельного перехода теперь полностью исключен. Но, по словам Егора Борисова, предстоит работа по дальнейшему продвижению проекта возведения моста на уровне правительства РФ.