Тоннеля через Лену не будет

До сих пор открытым оставался вопрос по вариантам строительства железнодорожного перехода от станции Правая Лена до Якутска. Минтранс РФ предлагал вариант прокладки тоннеля под рекой, но руководство республики настаивало на реализации первоначального проекта – совмещенного автомобильно-железнодорожного моста. Егор Борисов мотивировал свою позицию прежде всего тем, что нигде в мире нет опыта строительства и эксплуатации тоннельных переходов через такие крупные реки, как Лена, тем более в условиях вечной мерзлоты.