УФАС защитило потребительницу

Приморским УФАС России рассмотрено дело в отношении ООО «Энергетические сети Преображения» по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» выразившегося в ущемлении интересов гражданки Ш. путем навязывания ей со стороны сетевой организации технических условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Гражданка Ш. еще в 2010 году обратилась в ООО «ЭС Преображения» с заявлением о выдаче условий на строящийся индивидуальный жилой дом. Однако, согласно техническим условиям, гражданка Ш. должна была выполнить ряд мероприятий по присоединению, которые не предусмотрены Правилами технологического присоединения и требуют от нее дополнительных затрат на установку бетонной опоры, автоматического выключателя с устройством защитного отключения, а также выполнения проекта технологического присоединения.
Также сетевой организацией был нарушен сам порядок технологического присоединения, в частности гражданке Ш. в установленный срок не был направлен договор на технологическое присоединение.
В результате указанных действий ООО «ЭС Преображения» заявительница не могла подключиться к сетям больше года.
Рассмотрев материалы дела, комиссия Приморского УФАС России признала факт нарушения ООО «ЭС Преображения» Федерального закона «О защите конкуренции» в части злоупотребления своим доминирующим положением, в результате чего были ущемлены интересы гражданки Ш. Обществу выдано предписание об устранении допущенных нарушений, также в отношении сетевой организации будет возбуждено дело об административном нарушении.