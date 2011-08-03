УФАС защитило потребительницу

Гражданка Ш. еще в 2010 году обратилась в ООО «ЭС Преображения» с заявлением о выдаче условий на строящийся индивидуальный жилой дом. Однако, согласно техническим условиям, гражданка Ш. должна была выполнить ряд мероприятий по присоединению, которые не предусмотрены Правилами технологического присоединения и требуют от нее дополнительных затрат на установку бетонной опоры, автоматического выключателя с устройством защитного отключения, а также выполнения проекта технологического присоединения.