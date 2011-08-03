В Хабаровском крае должен быть свой «Селигер»

Об этом заявил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на встрече с участниками молодежного форума в хабаровском оздоровительном лагере «Океан».
Вячеслав Шпорт осмотрел детский лагерь, побывал в медпункте и столовой, оставил запись в гостевой книге.
В ходе неформального общения молодые люди поделились своими впечатлениями о поездке на «Селигер». Традиционно форум проходил на берегах одноименного озера. Его участниками стали свыше 20 тысяч человек из более 80 регионов России и 80 стран. Молодые люди приняли участие в работе тематических смен: "Политика", "Арт-парад", "Инновации и техническое творчество", "Молодежные правительства", смены по проблемам ЖКХ и волонтерства "Все дома", а также "Технология добра", "Информационный поток". Президент РФ Дмитрий Медведев лично приехал в лагерь, чтобы пообщаться с молодыми людьми.
От Хабаровского края участниками форума стали 33 человека. На суд экспертной комиссии они представили свои проекты. Молодые люди рассказали главе края, что форум - это отличная площадка для обсуждения и реализации молодежных инициатив, креативных проектов.
Так, Дмитрий Куликов выступил с идеей создания в крае «школы мастерства». В рамках проекта своими наработками смогли бы поделиться опытные бизнесмены, предприниматели, а также специалисты в области социального проектирования и бизнес-планирования.
Дмитрий Штарев рассказал об инновационной идее совершенствования технологии трехцветной передачи изображения, которая используется практически во всех современных плазменных экранах. Предлагаемый им новый тип активной матрицы будет менять цвет, что существенно повысит разрешение экрана, улучшит качество изображения.
Последняя идея понравилась Губернатору, он поторопил новатора с оформлением патентных прав на разработку.
«Сегодня я услышал серьёзные, взрослые идеи, которые имеют шанс на воплощение в жизнь. Это еще раз подтверждает, что у нас высокий уровень образования, а главное – хорошая талантливая молодежь, которая желает заниматься наукой, представлять интересы края на самом высоком уровне», - сказал Вячеслав Шпорт.
Молодые люди выступили с идеей организовать в Хабаровском крае аналогичный «Селигеру» форум. На Дальнем Востоке уже есть такие примеры - на Сахалине уже несколько лет подряд проводится форум «СелиСах».
«Хабаровский край обладает высоким интеллектуальным потенциалом. На мой взгляд, мы имеем полное право организовать такой форум. Это даст возможность на нашей площадке принять молодежь из других регионов, показать наши проекты, послушать других. Это вполне осуществимо», - отметил В. Шпорт.
Он поручил краевому министерству образования и науки проработать этот вопрос, сообщает пресс-центр правительства края.