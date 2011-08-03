В Хабаровском крае должен быть свой «Селигер»

В ходе неформального общения молодые люди поделились своими впечатлениями о поездке на «Селигер». Традиционно форум проходил на берегах одноименного озера. Его участниками стали свыше 20 тысяч человек из более 80 регионов России и 80 стран. Молодые люди приняли участие в работе тематических смен: "Политика", "Арт-парад", "Инновации и техническое творчество", "Молодежные правительства", смены по проблемам ЖКХ и волонтерства "Все дома", а также "Технология добра", "Информационный поток". Президент РФ Дмитрий Медведев лично приехал в лагерь, чтобы пообщаться с молодыми людьми.