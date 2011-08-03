Вячеслав Шпорт принял участие в праймериз Николаевска-на-Амуре

«Николаевский район имеет для края очень большое значение, строятся новые объекты, развивается инфраструктура, в том числе и воздушная. Аэропорт Николаевска-на-Амуре является базовым для транспортировки грузов в северные районы, пассажирским авиаузлом. Ведется его реконструкция, будет построен новый аэровокзал. До конца года мы планируем завершить строительство новой взлетно-посадочной полосы с открытием в будущем году», - сказал Вячеслав Шпорт.