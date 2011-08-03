Юные арсеньевцы стали послами мира и дружбы

При арсеньевской школе № 1 уже несколько лет работает бридж-клуб, который объединяет ребят, побывавших с визитами дружбы в Японии. Руководит клубом учитель английского языка Наталья ПАВЛОВА, она и возглавляла в этом году делегацию арсеньевских школьников. Многое в Японии удивляло ребят. Например, в школах вместо звонка звучит музыка, учителя хорошо знают английский, а любимая спортивная игра японских школьников – бейсбол. Еще дети обратили внимание на особые отношения в японских семьях: родители не повышают голос на детей, не ругают их за шалости, а те, в свою очередь, спокойны и не шалят сверх меры. Другая культура и достопримечательности Страны восходящего солнца поражали.