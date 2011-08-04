Адвокат начальника ГИБДД Приморья Лысенко предлагал избитому парню 1 млн рублей

- Мне предлагали самому назвать сумму, какую я хотел бы получить. Когда я спросил адвоката Лысенко, сколько он хочет предложить, он ответил "Ну, например, 1 млн рублей". Я отказался от денег, потому что такие люди готовы за копейку удавить. Да и не должны начальники ГИБДД избивать водителей, потому что они начальники, а ты нет, - сказал Ярослав.