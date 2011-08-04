Более половины владивостокских детей уже отдохнули

Служба Роспотребнадзора отметила, что в этом году к лагерям было минимум замечаний. И все они оперативно устранялись. К первой смене все учреждения получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Особое внимание специалисты Роспотребнадзора обратили на улучшение качества питания в пришкольных, профильных и загородных лагерях. На него в этом году городские власти направили больше бюджетных средств. На сегодняшний день в лагерях не зафиксировано ни одной вспышки отравлений, инфекционных заболеваний или несчастных случаев.