Ишаев не доволен еврейской школой

Также Виктор Ишаев посетил поселок Приамурский. Ситуация в этом поселке находится на контроле полпреда. Здесь прошедшей зимой складывалась аварийная ситуация с теплоснабжением ряда зданий. В том числе местной общеобразовательной школы. Вместе с губернатором Александром Винниковым, главой Смидовичского района и заместителем генерального прокурора России Юрием Гулягиным полпред осмотрел школьные классы, спустился в подвал, встретился со строителями, проводящими капитальный ремонт школы. Виктор Ишаев остался недоволен схемой системы теплоснабжения здания школы, процессом монтажа радиаторов, а также отсутствием вентиляции в школьной столовой.