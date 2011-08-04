Ишаев не доволен еврейской школой

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев 4 августа посетил Еврейскую автономную область.
Полпред провел рабочую встречу с губернатором Еврейской автономной области Александром Винниковым, с которым обсудил актуальные проблемы социально-экономического развития территории.
Также Виктор Ишаев посетил поселок Приамурский. Ситуация в этом поселке находится на контроле полпреда. Здесь прошедшей зимой складывалась аварийная ситуация с теплоснабжением ряда зданий. В том числе местной общеобразовательной школы. Вместе с губернатором Александром Винниковым, главой Смидовичского района и заместителем генерального прокурора России Юрием Гулягиным полпред осмотрел школьные классы, спустился в подвал, встретился со строителями, проводящими капитальный ремонт школы. Виктор Ишаев остался недоволен схемой системы теплоснабжения здания школы, процессом монтажа радиаторов, а также отсутствием вентиляции в школьной столовой.
«Ремонт ведется так, что в случае какой-либо аварии без тепла останется вся школа», - сказал полпред.
В одном из классов Виктор Ишаев был возмущен использованием при ремонтных работах отделочных материалов высокой степени горимости.
«В случае пожара здесь дети задохнутся и даже не смогут выйти, ведь в этом кабинете на окнах стоят решетки», - сказал В.И.Ишаев.
Полпред поручил прокуратуре провести проверку качества производимых в здании ремонтных работ. В школе ведется капитальный ремонт тепло- и водоснабжения, канализации, проводится замена всех окон на пластиковые.
Виктор Ишаев также выразил недовольство по поводу некачественного монтажа подоконников и отсутствия москитных сеток на окнах. В целом запланированная стоимость ремонтных работ в школе составляет 5 млн. 40 тыс. рублей.
В Биробиджане в рамках контроля подготовки к предстоящему отопительному сезону полпред познакомился с ходом реконструкции тепловых магистралей и очистных сооружений в Биробиджане.
О ходе подготовки к предстоящей зиме Виктору Ишаеву рассказал мэр Биробиджана Андрей Пархоменко.
В свою очередь полпред рекомендовал мэру провести точный расчет потребности в водоснабжении города Биробиджана, чтобы по максимуму исключить возможность возникновения аварийных ситуаций в зимний период.