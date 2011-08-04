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Камчатка установила рекорд на путине

4 августа 2011, 15:16
К 3 августа камчатские рыбаки добыли более 200 тыс. тонн лососевых. Промысловикам удалось превзойти результат самого урожайного за всю историю наблюдений 1928 г.

К 3 августа камчатские рыбаки добыли более 200 тыс. тонн лососевых. Промысловикам удалось превзойти результат самого урожайного за всю историю наблюдений 1928 г.

Рыбаки Камчатского края преодолели исторический максимум по добыче лососевых видов рыбы, сообщил министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.

Как пояснили РИА Fishnews.ru в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день вылов составил около 202 тыс. тонн лососей. То же количество рыбы было добыто в целом за путину 1928 г. – рекордную в истории наблюдений. В 2009 г., считавшемся самым урожайным в новейшей истории, рыбаки Камчатки выловили около 190 тыс. тонн рыбы.

Напомним, согласно начальному прогнозу отраслевой науки, камчатским промысловикам разрешено было добыть 175,9 тыс. тонн лососей. Росрыболовство трижды увеличивало разрешенный объем, и сегодня он достигает 263 тыс. тонн.

#Новости#Дальний Восток#Рынки
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