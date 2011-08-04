Камчатка установила рекорд на путине

Как пояснили РИА Fishnews.ru в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день вылов составил около 202 тыс. тонн лососей. То же количество рыбы было добыто в целом за путину 1928 г. – рекордную в истории наблюдений. В 2009 г., считавшемся самым урожайным в новейшей истории, рыбаки Камчатки выловили около 190 тыс. тонн рыбы.