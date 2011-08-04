На ДВ религиозная ситуация стабильна

Почвой для сепаратистских настроений и для экстремизма являются и социальные проблемы – безработица, низкая покупательская способность населения, высокие тарифы услуг ЖКХ. Вряд ли поможет улучшению социально-экономической обстановки на Дальнем Востоке планируемое сокращение на 80% финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. В то же время все главы субъектов федерации округа и руководители готовы работать на благо дальневосточников. Уверен, что деятельность Межведомственной комиссии совместно со всеми институтами гражданского общества, общественными и религиозными организациями позволит нам поддерживать межнациональный и межконфессиональный мир и не допускать проявления политического, религиозного или национального экстремизма», - заявил Виктор Ишаев, выступая на заседании комиссии.