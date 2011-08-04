«Паллада» на подходе к порту Виктория

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Дальрыбвтуза, сейчас парусник находится в территориальных водах Канады, а рано утром 5 августа пришвартуется к причалу в центре Виктории. Здесь по плану «Паллада» проведет трое суток, в течение которых курсанты смогут познакомиться с городом и сами примут гостей. 8 августа «Паллада» направится в следующий порт – Сиэтл (США).