Пенсионеры Приморского края переходят на банковские карты Сбербанка

Сбербанк России предлагает по желанию пенсионеров, бесплатно, осуществить перевод пенсионных выплат со сберегательной книжки на карту Сбербанк-Maestro «Социальная». С её помощью, помимо традиционного снятия наличных средств через банкомат, пенсионеры могут оплатить коммунальные услуги и покупки в магазинах, АЗС, аптеках и других торговых сетях.
«В Приморском крае из 158 тысяч пенсионеров, обслуживающихся в Сбербанке, 40 тысяч пользуются пластиковыми картам,- отметила Наталья Попова, заместитель Председателя Дальневосточного банка Сбербанка России. – До конца года Дальневосточный банк планирует увеличить число обладателей карты «Социальная» вдвое. Никаких финансовых затрат пенсионеры не несут - карточка выдается бесплатно».
Кроме этого, при оплате своих покупок в торговых сетях региона с помощью карты пенсионеры получают скидку. Сегодня партнерские соглашения у Сбербанка заключены более чем с 100 торговыми точками в Приморском крае. Держатели карт также получают дополнительный доход от начисляемой на остаток суммы». Удобен механизм оплаты за коммунальные услуги. Владелец карты может один раз занести данные о дате и сумме платежа, и деньги будут автоматически списываться с карты, позволяя не простаивать в очередях.
Среди прочих преимуществ – пенсионеры могут получать информацию о поступлении и наличии денежных средств на карте, контролировать их движение.
С мая 2011 года в отделениях Пенсионного Фонда Российской Федерации по Приморскому краю с клиентами работают консультанты Сбербанка России. Они рассказывают пенсионерам о преимуществах безналичной системы и обучают навыкам по использованию карты, отвечают на вопросы.
Досье "ЗР
Из 408 тысяч пенсионеров, обслуживающих в Дальневосточном банке Сбербанка России, свыше 114 тысяч предпочли получение пенсий через бесплатные банковские карты Сбербанк-Maestro».
ОАО Сбербанк России - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка – более 200 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане и на Украине.
Дальневосточный банк Сбербанка России создан 1 января 2001 года, в его состав вошли территориальные банки Сбербанка, работающие в пяти субъектах федерации — Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.
Сейчас, по объему привлеченных средств населения банк занимает около 50% рынка в регионе. По данным на 01.01.2011года в Дальневосточном банке Сбербанка России открыто примерно 9,4 млн банковских счетов физических лиц на общую сумму свыше 144,6 млрд рублей. Доля банка в кредитовании населения более 34,1%, юридических лиц - 36,2%. На 01.01.2011года кредитный портфель Дальневосточного банка Сбербанка России составлял 116,3 млрд рублей. Из них - 46,9 млрд рублей кредиты населению, 53,4 млрд рублей - крупному и среднему бизнесу, 16 млрд рублей – малому бизнесу.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт банка - www.sberbank.ru.