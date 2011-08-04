Пенсионеры Приморского края переходят на банковские карты Сбербанка

Кроме этого, при оплате своих покупок в торговых сетях региона с помощью карты пенсионеры получают скидку. Сегодня партнерские соглашения у Сбербанка заключены более чем с 100 торговыми точками в Приморском крае. Держатели карт также получают дополнительный доход от начисляемой на остаток суммы». Удобен механизм оплаты за коммунальные услуги. Владелец карты может один раз занести данные о дате и сумме платежа, и деньги будут автоматически списываться с карты, позволяя не простаивать в очередях.