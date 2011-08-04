«Приамурская торгово-промышленная ярмарка» откроет ДМЭФ – 2011

Очередное заседание оргкомитета по подготовке к Форуму состоялось в Хабаровске под председательством первого заместителя председателя правительства края Геннадия Апанасенко. Его участники обсудили эффективность реализации намеченных мероприятий и определили первоочередные задачи на ближайший месяц.
Проект программы Форума, одобренный на заседании краевой рабочей группы, направлен на согласование в Государственную Думу РФ. Утверждена тематика «круглых столов», определены кандидатуры их модераторов от нижней палаты Российского парламента – в этом качестве выступят руководители профильных комитетов Госдумы РФ. В настоящее время формируются программы круглых столов, списки участников.
По традиции, в дни форума начнет работу межрегиональная «Приамурская торгово-промышленная ярмарка». В ее рамках будут представлены коллективные экспозиции регионов Дальнего Востока. Об участии уже заявили Республика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская и Еврейская автономная области.
На правах принимающей стороны самую обширную по площади экспозицию развернет Хабаровский край. Свои намерения принять участие в выставке уже подтвердил ряд ведущих предприятий края. В их числе – КнААПО, «Амуркабель», Хабаровский судостроительный завод, Хабаровский домостроительный завод, рыболовецкие артели «Иня», «ДВ-Ареал» и другие.
Отличительной особенностью XIII межрегиональной «Приамурской торгово-промышленной ярмарки» станут экспозиции комплексных дальневосточных проектов. По мнению организаторов выставки, экспонаты планирующихся к реализации кластеров станут яркой иллюстрацией приоритетов в развитии регионов до 2020 года, которые обсудят на ДМЭФ – 2011, пишет пресс-центр правительства края.