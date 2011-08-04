«Приамурская торгово-промышленная ярмарка» откроет ДМЭФ – 2011

Проект программы Форума, одобренный на заседании краевой рабочей группы, направлен на согласование в Государственную Думу РФ. Утверждена тематика «круглых столов», определены кандидатуры их модераторов от нижней палаты Российского парламента – в этом качестве выступят руководители профильных комитетов Госдумы РФ. В настоящее время формируются программы круглых столов, списки участников.