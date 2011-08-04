Прохоров учел мнение Борисова

Голубенко Алексей Владимирович, родился 13 октября 1962 года, в г. Краснотурьинск Свердловской области. Окончил в 1984 году Московский горный институт, в 1998г. Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2001г. прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров со стажировкой в ФРГ, в 2008 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 1984-1993 гг. - работа на разрезе "Нерюнгринский" на горном и взрывном участках горным мастером, заместителем начальника участка, начальником участка.