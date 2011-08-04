Прохоров учел мнение Борисова

По решению руководства ОАО «Полюс Золото» его дочернюю компанию «Алданзолото» в Якутии возглавил экс-министр промышленности республики, доцент горного дела Алексей Голубенко.
Договоренность о смене руководства ОАО «Алданзолото» ГРК» ранее была достигнута между Президентом Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым и владельцем ОАО «Полюс Золото» (материнской компании ОАО «Алданзолото» ГРК») Михаилом Прохоровым. Кроме того, напомним, в июне этого года Борисов и Прохоров подписали соглашение о сотрудничестве.
Новым генеральным директором горнорудной компании «Алданзолото» стал Алексей Голубенко: его кандидатуру утвердило руководство собственника предприятия – ОАО «Полюс Золото». К своим новым обязанностям он приступит 10 августа 2011 г. Игорь Сухобаевский в связи с переходом на другую работу пост генерального директора компании оставляет.
До этого глава Якутии посетил производственные объекты «Алданзолото ГРК» и потребовал от ее руководства учесть замечания властей региона.
Согласно утвержденной Советом директоров Стратегии развития ОАО «Алданзолото» ГРК» до 2020 года, на Куранахском рудном поле в этом году планируется завершить промышленные испытания по разделению руд с их последующей переработкой на реконструированной золотоизвлекательной фабрике и установке кучного выщелачивания. В дальнейшем основной задачей станет реализация единого проекта отработки Куранахского рудного поля и оптимизация технологических решений.
Досье «ЗР»
Голубенко Алексей Владимирович, родился 13 октября 1962 года, в г. Краснотурьинск Свердловской области. Окончил в 1984 году Московский горный институт, в 1998г. Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2001г. прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров со стажировкой в ФРГ, в 2008 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 1984-1993 гг. - работа на разрезе "Нерюнгринский" на горном и взрывном участках горным мастером, заместителем начальника участка, начальником участка.
В 1993-2003 гг. - работа в аппарате управления ГУП (затем ГП и ОАО) "Якутуголь" главным технологом по БВР, по открытым горным работам; заместителем главного инженера по координации научных программ и перспективному развитию предприятия; руководителем службы по перспективному развитию и технической политике; начальником управления по перспективному развитию. В 2003-2006 гг. - заместитель, первый заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия) 2007-2011 гг. - министр промышленности Республики Саха (Якутия).
Горный инженер, экономист-менеджер, кандидат экономических наук, действительный член Академии горных наук, кавалер знака "Шахтерская слава" I, II, III степени, почетный работник угольной промышленности Российской Федерации, доцент горного дела.