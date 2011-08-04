"Снеговая Падь": контрольный осмотр

Такая проверка проводится в двухкилометровой зоне по всему периметру микрорайона. В связи с этим жителей Владивостока в целях обеспечения безопасности просят исключить нахождение в лесополосе в этом районе до завершения полной проверки территории, пишет пресс-служба администрации Владивостока.