"Снеговая Падь": контрольный осмотр

Как сообщает командование Тихоокеанского флота, специалисты инженерных подразделений Восточного военного округа проводят дополнительную проверку лесополосы и других территорий, прилегающих к жилому микрорайону "Снеговая падь", с целью поиска взрывоопасных предметов.
Такая проверка проводится в двухкилометровой зоне по всему периметру микрорайона. В связи с этим жителей Владивостока в целях обеспечения безопасности просят исключить нахождение в лесополосе в этом районе до завершения полной проверки территории, пишет пресс-служба администрации Владивостока.