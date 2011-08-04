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"Снеговая Падь": контрольный осмотр

5 августа 2011, 01:05
Специалисты ВВО проводят контрольную проверку этой местности.

Как сообщает командование Тихоокеанского флота, специалисты инженерных подразделений Восточного военного округа проводят дополнительную проверку лесополосы и других территорий, прилегающих к жилому микрорайону "Снеговая падь", с целью поиска взрывоопасных предметов.

Такая проверка проводится в двухкилометровой зоне по всему периметру микрорайона. В связи с этим жителей Владивостока в целях обеспечения безопасности просят исключить нахождение в лесополосе в этом районе до завершения полной проверки территории, пишет пресс-служба администрации Владивостока.

#Новости#Владивосток#Происшествия
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