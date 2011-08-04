Состоялся праймериз в Уссурийске

В нем принимали участие представители общественных организаций Общероссийского народного фронта и партии «Единая Россия». Итак, в праймериз принимали участие 134 уполномоченных – «выборщиков», которые и отдавали свои голоса за кандидатов в региональный список на выборах кандидатов в Государственную Думу РФ. Десятка лидеров выглядит так: