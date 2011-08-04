Состоялся праймериз в Уссурийске

4 августа в Уссурийском городском округе прошел праймериз.
В нем принимали участие представители общественных организаций Общероссийского народного фронта и партии «Единая Россия». Итак, в праймериз принимали участие 134 уполномоченных – «выборщиков», которые и отдавали свои голоса за кандидатов в региональный список на выборах кандидатов в Государственную Думу РФ. Десятка лидеров выглядит так:
1. Костенко А.И. – 127 голосов
2. Ахоян Г.Ц. – 123 голоса
3. Глубоковская Э.Г. – 121 голос
4. Пинский В.В. – 118 голосов
5. Кондратов Р.В. – 117 голосов
6. Пехтин В.А. – 114 голосов
7. Григорович Д.Н. – 101 голос
8. Яковенко Ю.В. – 52 голоса
9. Нагорная Я.А. – 40 голосов
10. Жданова Т.Н. – 31 голос