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Состоялся праймериз в Уссурийске

5 августа 2011, 00:21
4 августа в Уссурийском городском округе прошел праймериз.

4 августа в Уссурийском городском округе прошел праймериз.

В нем принимали участие представители общественных организаций Общероссийского народного фронта и партии «Единая Россия». Итак, в праймериз принимали участие 134 уполномоченных – «выборщиков», которые и отдавали свои голоса за кандидатов в региональный список на выборах кандидатов в Государственную Думу РФ. Десятка лидеров выглядит так:

1. Костенко А.И. – 127 голосов

2. Ахоян Г.Ц. – 123 голоса

3. Глубоковская Э.Г. – 121 голос

4. Пинский В.В. – 118 голосов

5. Кондратов Р.В. – 117 голосов

6. Пехтин В.А. – 114 голосов

7. Григорович Д.Н. – 101 голос

8. Яковенко Ю.В. – 52 голоса

9. Нагорная Я.А. – 40 голосов

10. Жданова Т.Н. – 31 голос

#Новости#Приморье#Политика
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