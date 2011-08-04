Спортинг – очень азартный вид спорта

Сегодня в Якутске состоится торжественное открытие чемпионата России по спортингу (спортивно-охотничьей стрельбе), а с 5 по 7 августа пройдут соревнования. В преддверии этого события президент Якутии Егор Борисов отметил на пресс-конференции: «Это очень азартный вид спорта, и я думаю, что его надо дальше культивировать, а кроме этого, распространить и другие виды стрельбы, которые попадают в олимпийскую программу – у нас такая возможность появляется. Поэтому Федерацию спортинга надо только поблагодарить за то, что доверили нам проводить чемпионат».