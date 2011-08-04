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Среднедушевой доход в Приморье за II квартал составляет 2,5 прожиточного минимума

4 августа 2011, 17:16
Администрация Приморья установила величину прожиточного минимума за II квартал 2011 года.

Величина прожиточного минимума за II квартал 2011 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Администрации Приморского края № 198-па от 29.07.2011 года в размере 7204 рублей, в т.ч. по социально-демографическим группам: трудоспособное – 7757 рублей, пенсионеры – 5761 и дети – 7006 рублей.

Среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2011 года, по оценке, достиг 17717 рублей в месяц, что составляет 2,5 прожиточного минимума; среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего, по оценке, составила 23850 рублей (3,1 прожиточного минимума трудоспособного человека); средний размер назначенных месячных пенсий составил 8360 рублей, что на 45,1%, превышает величину прожиточного минимума пенсионера. Ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 16 лет составляет 200 рублей (2,9% прожиточного минимума детей).

Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьи, состоящей из 2 человек, за второй квартал 2011 г.: двух трудоспособных - 15514, двух пенсионеров - 11522, одного трудоспособного и одного ребенка – 14763.

#Новости#Приморье#Общество
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