Среднедушевой доход в Приморье за II квартал составляет 2,5 прожиточного минимума

Среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2011 года, по оценке, достиг 17717 рублей в месяц, что составляет 2,5 прожиточного минимума; среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего, по оценке, составила 23850 рублей (3,1 прожиточного минимума трудоспособного человека); средний размер назначенных месячных пенсий составил 8360 рублей, что на 45,1%, превышает величину прожиточного минимума пенсионера. Ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 16 лет составляет 200 рублей (2,9% прожиточного минимума детей).