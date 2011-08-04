Студенческая пора: съём жилья

Ни для кого не секрет, что рано или поздно повзрослевшему ребенку придётся упорхнуть из-под родительского крыла. Он, конечно, не подозревает, что в борьбе за свободу он столкнётся со множеством жизненных трудностей и неприятных сюрпризов, подготовленных проказницей-судьбой. И далеко не всегда на его пути будут встречаться честные и добропорядочные люди, не пытающиеся нажиться на его доверчивости и наивности. Особенно это касается такого щекотливого вопроса, как аренда квартиры во Владивостоке, а точнее — съём жилья. Знайте свои права!