Судебные приставы идут на крайние меры

Чтобы взыскать долги с нерадивых заемщиков, исполнителям судебных решений порой приходится идти на крайние меры. Так, в 1 полугодии этого года в рамках исполнительных производств о взыскании денежных средств в пользу кредитных организаций, судебными приставами-исполнителями произведено 219 арестов имущества должников на общую сумму более 437 млн. руб. При этом имеют место случаи, когда должники не желая расставаться со своим имуществом, предпочитали рассчитаться с долгом до наложения ареста. Так, во Владивостоке должник под угрозой ареста автомобиля погасил на месте сумму долга по кредиту превысившую 50 тысяч рублей, в том числе с него был взыскан исполнительский сбор в сумме 3,5 тыс. руб. Житель г. Арсеньева все же лишился автотранспорта. Его долг перед кредитной организации составил порядка 100 тысяч рублей.