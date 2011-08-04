Ученые Сибирского отделения РАН соберутся в Якутске

5 - 7 августа в Якутске в рамках совместного заседания Правительства Республики Саха (Якутия) и Президиума Сибирского отделения Российской академии наук пройдет ряд мероприятий с участием известных отечественных ученых - академиков с мировым именем.
Ожидается, что в столицу республики прибудут такие светила отечественной и мировой науки, как вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Асеев, председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук Валентин Сергиенко, заместитель председателя по науке Сибирского отделения Российской академии наук, председатель Объединенного ученого совета по биологическим наукам Валентин Власов, президент Международной ассоциации по мерзлотоведению, директор Потсдамского филиала Института полярных исследований им. Альфреда Вегенера, Ханс-Вольфганг Хуббертен и многие другие.
В состав представительной делегации научной элиты страны также войдут руководители и ведущие сотрудники крупных научных центров Новосибирска, Томска, Кемерова, Тюмени, Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ, Москвы и других городов России.
Как известно, национальные интересы Российской Федерации в Арктике определены «Основами государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года», утвержденными Президентом РФ в 2008 году.
Главными целями государственной политики в Арктике являются:
- в сфере социально экономического развития – расширение ресурсной базы арктической зоны РФ для обеспечения потребности России в углеводородных, водных, биологических ресурсах, других видов стратегического сырья;
- в сфере науки и технологий – обеспечение достаточного уровня фундаментальных и прикладных научных исследований по накоплению знаний и созданию современных научных и геоинформационных основ управления арктическими территориями, включая разработку средств для решения задач обороны и безопасности, а также надежного функционирования систем жизнеобеспечения и производственной деятельности в природно-климатических условиях Арктики.
Якутский научный центр на протяжении длительного времени значительную часть своей деятельности связывает с проблемами Арктики и ведет эту тематику в течение многих лет. Дополнительное привлечение внимания к проблеме освоения Арктики будет стимулировать дальнейшую разработку соответствующей научной тематики.
Для принятия обоснованных решений по проблемам Арктики нужен научный анализ уже имеющихся и получение новых данных по комплексу научных направлений, прежде всего по наукам о Земле и гуманитарным.
Освоение ресурсов Восточно-Сибирского арктического шельфа должно сопровождаться опережающим изучением прибрежно-шельфовой зоны и разработкой экологически безопасных методов освоения ресурсов.
Не менее важным вопросом, который обсудят участники совместного заседания Правительства Республики Саха (Якутия) и Президиума Сибирского отделения Российской академии наук, станет организация междисциплинарных исследований изменений окружающей среды на базе научно-исследовательской станции «Остров Самойловский».
Известно, что по итогам визита Владимира Путина по регионам Сибири и Дальнего Востока в августе 2010 года Правительством РФ было принято решение о строительстве на острове Самойловском в дельте реки Лены новой современной научно-исследовательской станции с целью активизировать изучение состояния и эволюции природной среды Восточной Арктики РФ.
Ответственность за работу станции предполагается передать Сибирскому отделению РАН. С учетом этого сегодня разрабатывается арктическая программа СО РАН «Комплексные исследования состояния и эволюции природной среды и литосферы Сибирской Арктики».
Основная цель программы – консолидировать институты Сибирского отделения для организации комплексных, мультидисциплинарных исследований в относительно малоизученном Восточно-Сибирском регионе Арктики, в выполнении приоритетных фундаментальных и прикладных тем работ.
Власти республики намерены обсудить вместе с академиками возможности наиболее эффективного использования НИС «Остров Самойловский», ввод которой запланирован на вторую половину 2012 года.
Большое внимание в работе совместного заседания Правительства Республики Саха (Якутия) и Президиума Сибирского отделения Российской академии наук также будет уделено экологической составляющей освоения российской Арктики, на территории которой сосредоточена большая часть российских запасов золота (40 %), хрома и марганца (90 %), платиновых металлов (47 %), коренных алмазов (100 %), вермикулита (100 %), угля, никеля, сурьмы, кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита (50 %), флогопита (60-90 %).
Общие кондиционные прогнозные ресурсы залегающих здесь углей оцениваются как минимум в 780 млрд. т, из них 599 млрд. т – энергетических и более 81 млрд. т - коксующихся.
Помимо этого, прилегающий к территории России арктический шельф может стать в XXI веке основным источником углеводородного сырья как для самой России, так и для мирового рынка.
Из 6,2 млн. кв. км российского континентального шельфа интерес для поиска нефти и газа представляют 6 млн., то есть почти вся его площадь, из них 4 млн. кв. км - это наиболее перспективные участки.
Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России, по оценкам, превышает 30 трлн. дол, причём две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. А общая стоимость разведанных запасов - 1,5-2 трлн. дол.
Это говорит о низкой степени разведанности, а тем более освоения недр, и не позволяет в полной мере реализовать потенциал арктического макрорегиона, в том числе и Республики Саха (Якутия), сообщает управление пресс-службы и информации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).