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В крайизбиркоме пройдет презентация КОИБов

5 августа 2011, 00:37
Презентацию технических средств подсчета голосов проведет секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Николай Конкин.

В Избирательной комиссии Приморского края пройдет презентация новых технических средств подсчета голосов избирателей и участников референдума.

Как рассказали в краевой избирательной комиссии, в Приморье по распределению ЦИК РФ будут направлены 77 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они будут использованы на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Приморского края в декабре 2011 года.

Презентацию технических средств подсчета голосов проведет секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Николай Конкин.

Вниманию СМИ: для посещения презентации необходимо подать заявку. Это можно сделать по телефону 220-94-26 или отправить заявку на электронный адрес [email protected]

Презентация новых комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010 пройдет 15 августа в 15:00 в Избирательной комиссии Приморского края.

#Новости#Владивосток#Политика
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