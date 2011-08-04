В крайизбиркоме пройдет презентация КОИБов

Как рассказали в краевой избирательной комиссии, в Приморье по распределению ЦИК РФ будут направлены 77 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они будут использованы на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Приморского края в декабре 2011 года.