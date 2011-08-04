За ветер в заливе Находка боролись яхтсмены Приморья

Участие в соревнованиях приняли 17 экипажей, объединивших более ста человек со всего Приморского края. Потягаться с Находкинским парусниками в бухту Козьмино пришли яхты из Владивостока, Большого Камня и Подъяпольска. Местом для старта бухта выбрана не случайно - здесь располагается удобный причал. За белыми парусами яхт, которые в минувшие выходные вышли в залив Находка, могли наблюдать все желающие с пляжей, расположенных во Врангеле.