Законопроект «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» будет принят уже в этом году

Подводя итоги совещания по вопросам здравоохранения, прошедшего под председательством Президента России Д.А.Медведева в Сочи, министр здравоохранения Т.А.Голикова сообщила, что Президент просит не сбавлять темп по подготовке подзаконных актов, необходимых, чтобы новый закон заработал. Планируется, что закон должен вступить в силу с 1 января 2012 года.