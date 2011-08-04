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Законопроект «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» будет принят уже в этом году

4 августа 2011, 14:48
Законопроект содержит ряд принципиальных новшеств, жизненно необходимых для целого ряда категорий граждан. В частности, новым законом вводится критерий редких (орфанных) заболеваний. Отдельно прописаны процедуры пересадки органов и тканей человека.

Подводя итоги совещания по вопросам здравоохранения, прошедшего под председательством Президента России Д.А.Медведева в Сочи, министр здравоохранения Т.А.Голикова сообщила, что Президент просит не сбавлять темп по подготовке подзаконных актов, необходимых, чтобы новый закон заработал. Планируется, что закон должен вступить в силу с 1 января 2012 года.

По словам Т.А.Голиковой, законопроект содержит ряд принципиальных новшеств, жизненно необходимых для целого ряда категорий граждан. В частности, новым законом вводится критерий редких (орфанных) заболеваний. Отдельно прописаны процедуры пересадки органов и тканей человека.

Кроме того, в новый законопроект вошли дополнительные меры по профилактике абортов в России. «В частности, вводится понятие "неделя тишины" для тех женщин, которые намереваются сделать аборт, – отметила Т.А.Голикова. – Этот период позволит женщине оценить и взвесить свое решение».

Глава Минздравсоцразвития подчеркнула, что новые стандарты оказания медицинской помощи, прописанные в законопроекте, не требуют дополнительных средств из федерального бюджета.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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