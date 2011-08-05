Камчатка реформирует ЖКХ на 1 млн руб.

Заявку на 1 млрд рублей для проведения капитального ремонта жилых домов и переселения из ветхого жилья направил Камчатский край в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщил Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Алексей Алексеев.
По словам министра, заявка региона должна быть рассмотрена еще до конца августа. «Если она будет одобрена, то капитальный ремонт в жилых домах будет вестись в 2012 году», - сказал Алексей Алексеев.
В настоящее время комиссия Фонда реформирования ЖКХ проводит проверку выполнения ремонтных работ, ведущихся за счет средств Фонда в Камчатском крае в 2011 году.
По словам руководителя рабочей группы Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Серганова, проверка еще не завершена и окончательные выводы делать рано. Но, предварительно, ремонты, в том числе комплексные (ремонт фасадов, кровли, инженерных сетей), ведутся в хорошем темпе, с соблюдением условия Фонда, сообщает краевая пресс-служба.