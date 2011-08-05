Магаданские горняки добыли 870 кг золота

Россыпная добыча хоть и медленно, но набирает обороты - большая часть артелей ведет добычу, остальные готовят площади под промывку. Лидирует ООО «Гран». Этим предприятием добыто 120 кг золота. Неплохо в этом году начали работу ООО «Энергия» и ООО «Конго». Общее выполнение годовой квоты района составило 40 %, сообщает пресс-служба Магаданской области.