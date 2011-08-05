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Магаданские горняки добыли 870 кг золота

5 августа 2011, 23:13
Традиционно в лидерах россыпные предприятия, которые намыли львиную долю драгметалла.

По состоянию на 1 августа горняками Тенькинского района Магаданской области добыто 870 кг драгметалла. Традиционно в лидерах россыпные предприятия, которые намыли львиную долю драгметалла. Заметно отстают от прошлогодних показателей рудники «Ветренский» и «Агатовский», которые добыли 260 и 25 кг соответственно.

Россыпная добыча хоть и медленно, но набирает обороты - большая часть артелей ведет добычу, остальные готовят площади под промывку. Лидирует ООО «Гран». Этим предприятием добыто 120 кг золота. Неплохо в этом году начали работу ООО «Энергия» и ООО «Конго». Общее выполнение годовой квоты района составило 40 %, сообщает пресс-служба Магаданской области.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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