Магаданские горняки добыли 870 кг золота

По состоянию на 1 августа горняками Тенькинского района Магаданской области добыто 870 кг драгметалла. Традиционно в лидерах россыпные предприятия, которые намыли львиную долю драгметалла. Заметно отстают от прошлогодних показателей рудники «Ветренский» и «Агатовский», которые добыли 260 и 25 кг соответственно.
Россыпная добыча хоть и медленно, но набирает обороты - большая часть артелей ведет добычу, остальные готовят площади под промывку. Лидирует ООО «Гран». Этим предприятием добыто 120 кг золота. Неплохо в этом году начали работу ООО «Энергия» и ООО «Конго». Общее выполнение годовой квоты района составило 40 %, сообщает пресс-служба Магаданской области.