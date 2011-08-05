Marubeni планирует участвовать в добыче углеводородов на примагаданском шельфе

Глава японской делегации начальник отдела стратегии и координации по странам Европы и СНГ корпорации Marubeni Ёсики Миязаки сообщил Николаю Карпенко, что компания проявляет интерес к добыче цветных металлов (вольфрама, молибдена, редкоземельных элементов), а также к разработке месторождений углеводородов на примагаданском шельфе. «Мы ведем переговоры с компанией «Роснефть» о возможности нашего участия в проектах по добыче газа и нефти на шельфе Охотского моря. По нашему мнению, эти проекты имеют неплохую перспективу по поставкам углеводородов в страны восточной Азии, учитывая их географическую близость», - сказал Миязаки.