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На Камчатке построят семь детских садов

5 августа 2011, 21:49
Правительством Камчатского края принята долгосрочная краевая целевая программа «Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы».

Правительством Камчатского края принята долгосрочная краевая целевая программа «Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы».

Разработчиком проекта выступило Министерство образования и науки Камчатского края.

Документом предусматривается не только ремонт и переоснащение уже существующих, но и реконструкция перепрофилированных ранее зданий дошкольных учреждений, строительство новых детских садов. Таким образом, в Камчатском крае за весь период реализации Программы планируется создать более 5 700 дошкольных мест.

Общий объем финансирования Программы на пять лет составит 9 млрд. 200 млн. 602 тыс. рублей за счет федерального, краевого бюджетов и средств муниципальных образований.

Основные задачи Программы: сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Камчатском крае; создание условий для качественного образования детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление здоровья воспитанников; стимулирование развития альтернативных форм дошкольного образования.

В числе инвестиционных мероприятий на 2011 год предусмотрено начало строительства на территории Камчатского края 7 образовательных учреждений на 1105 мест для детей дошкольного возраста. Новый детский сад в селе Аянка примет детей уже в декабре 2011 года, в декабре 2012 года будут сданы 3 детских сада в Петропавловске-Камчатском, 1 детский сад в Елизове, учебные комплексы в Усть-Хайрюзово и Козыревске.

С 2008 по 2010 годы в Камчатском крае построено и введено в эксплуатацию 3 детских сада и 2 учебных комплекса «школа – детский сад» в общей сложности на 750 мест, передает пресс-служба.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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