На Камчатке построят семь детских садов

В числе инвестиционных мероприятий на 2011 год предусмотрено начало строительства на территории Камчатского края 7 образовательных учреждений на 1105 мест для детей дошкольного возраста. Новый детский сад в селе Аянка примет детей уже в декабре 2011 года, в декабре 2012 года будут сданы 3 детских сада в Петропавловске-Камчатском, 1 детский сад в Елизове, учебные комплексы в Усть-Хайрюзово и Козыревске.