На Японию обрушится тайфун

На юге Филиппинского моря, вблизи Каролинских островов, из тропической депрессии возник девятый в этом году тайфун по имени MUIFA. Давление в его центре составляло 998 гПа. Он медленно смещался на север и стремительно набирал силу. Сегодня утром тропический циклон находился в районе с координатами 18.5° с.ш. и 133.5° в.д. Давление в центре за эти трое суток понизилось на 68 гПа и составило 930 гПа. Уже сутки давление в его центре остается без изменения, он достиг своего максимального развития.