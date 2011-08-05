Передача ссузов – рискованный шаг

«Крайне отрицательно отношусь к инициативе Минфина, – заявил РИА Fishnews.ru начальник Владморрыбколледжа Евгений Дубовик. – Абсолютно не учитываются интересы отрасли. Абсолютно не учитываются особенности дальневосточного региона, где в 89-м году население составляло 8 миллионов человек, а к 2010 году – уже 6,5 миллиона, и демографическая ситуация, к сожалению, только ухудшается. Не принимается во внимание острейшая потребность рыбного хозяйства в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием, которая сегодня составляет 90%». Собеседник информагентства напомнил о гибельных последствиях передачи на муниципальный уровень профтехучилищ: в результате они просто прекратили свою деятельность.