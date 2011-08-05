«РусЛайн» перевезет пассажиров скандального «Континента»

Авиакомпания «РусЛайн» взяла на себя обязательства по перевозке пассажиров обанкротившегося «Континента». Об этом сообщил Министр транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края Владимир Силюков.
«РусЛайн» будет выполнять социально значимые рейсы по маршрутам, ранее осуществлявшимся «Континентом»:
Красноярск - Нерюнгри
Красноярск - Благовещенск - Петропавловск-Камчатский
Красноярск - Улан-Удэ – Комсомольск-на-Амуре – Южно-Сахалинск.
«Авиакомпания изыскала возможность начать выполнение этих рейсов, понимая высокую значимость региональных авиаперевозок, когда сотни пассажиров не могут вылететь до пунктов назначения, где самолет порой является единственным видом транспорта», - сказал Владимир Силюков.
В частности рейсом авиакомпании «РусЛайн» 7 августа вылетят в Благовещенск 39 пассажиров «Континента», до сих пор остающихся в Камчатском крае, пишет пресс-служба края.