«РусЛайн» перевезет пассажиров скандального «Континента»

«Авиакомпания изыскала возможность начать выполнение этих рейсов, понимая высокую значимость региональных авиаперевозок, когда сотни пассажиров не могут вылететь до пунктов назначения, где самолет порой является единственным видом транспорта», - сказал Владимир Силюков.