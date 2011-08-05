Виктор Ишаев: Мы практически сидим на пороховой бочке

«Ветхих и аварийных сетей у нас на Дальнем Востоке почти половина. Во многих регионах нет программ по их замене. Мы практически сидим на пороховой бочке. Все регионы обязаны разработать и принять программы по замене аварийных сетей. Мы часто говорим о подготовке тепловых магистралей, но, к сожалению, часто забываем о подготовке коммунальных сетей, о том, что необходимо подготовить приборы, промыть стояки и батареи. Особое внимание всех органов власти нужно обратить на проблему дебиторской задолженности. Сегодня нас также беспокоят вопросы передачи военного имущества муниципалитетам, подготовки военных городков к зиме. В связи с реформированием в Министерстве обороны эти вопросы решать очень сложно, но не один губернатор не имеет право спокойно смотреть, если будут замерзать семьи военных. В ближайшее время мы должны рассмотреть проблему, с которой столкнулись регионы – это рост цен на мазут. Уже сегодня ясно, что муниципальные власти компенсировать запланированные суммы не смогут», – сказал полпред.